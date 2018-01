Il laterale del Crotone Bruno Martella, in occasione della conferenza stampa antecedente la gara di San Siro contro il Milan, prima gara del girone di ritorno del campionato di Serie A, ha fatto il punto dellla situazione dei suoi: "Proveremo a fare il primo colpaccio fuori casa, dovremo andare a prendere i loro giocatori più forti, Suso e Bonaventura, stretti e senza lasciar loro spazi. A Milano non è facile giocare, ma dovremo giocarcela come fatto contro il Napoli. Davanti hanno giocatori importantissimi, in contropiede sanno fare male e anche in mezzo hanno ottimi giocatori, dovremo fare una partita importante come fatto contro la la Lazio. Spero che la salvezza arrivi prima possibile e non come l'anno scorso, noi ce la metteremo tutta e credo che la nostra salvezza passerà ancora da casa nostra".