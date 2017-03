Bruno Martella, difensore del Crotone, ha parlato in zona mista dopo la partita pareggiata dai calabresi contro il Sassuolo: ''Abbiamo perso una grande occasione. Abbiamo fatto una bella partita contro un'ottima squadra. Peccato perché potevamo accorciare sull'Empoli. Cercheremo di fare più punti possibile per giocarcela. E' dura perché stiamo giocando bene ma non riusciamo a fare gol. Guardiamo avanti e speriamo che si possano fare punti in altre partite. All'inizio ho avuto grandi difficoltà perché non è la Serie B, adesso però ho preso le misure. Fisicamente sto bene e mi sono rimesso a posto''.