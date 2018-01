Il terzino del Crotone Bruno Martella ha presentato in conferenza stampa della sfida contro il Milan: "Sarà una partita dura. Loro non vengono da un periodo positivo, ma noi dovremo provare a fare il primo colpaccio fuori casa. Dovremo giocare come contro il Napoli. Stando attento a Suso e Bonaventura che sono i loro migliori giocatori. Secondo me non stiamo facendo male. San Siro? Ci ho giocato per la prima volta in Coppa Italia, prima non l'avevo mai visto. Ho avuto i brividi, anche vedendo tanti tifosi crotonesi. Penso che per giocare a Milano non servano motivazioni particolari, è uno stadio storico e lo senti appena entri. Zenga? Non è mai facile cambiare allenatore. Lui ci ha dato serenità e noi lo stiamo seguendo". Martella ha infine parlato della lotta salvezza: "In altre interviste ho detto che quest'anno spero che la salvezza arrivi il prima possibile, non come l'anno scorso. Noi cercheremo di fare il massimo in trasferta, ma la salvezza passerà sempre da Crotone secondo me".