GLI SCHIERAMENTI INIZIALI

Il Crotone gioca con un 4-4-2 molto equilibrato, in cui Rosi, Ceccherini, Ferrari e Martella formano la linea difensiva. Rhoden, Barberis, Crisetig e Nalini giocano a centrocampo, mentre le due punte sono Falcinelli e Trotta.

In fase offensiva Roden e Nalini sostengono gli attaccanti per uno schieramento che passa essere un 4-2-4.

Montella invece schiera un 4-1-2-3 in cui Calabria, Zapata, Paletta e Vangioni giocano in difesa. Locatelli gioca da regista arretrato davanti a loro. Kucka e Mati Fernandez giocano da interni di centrocampo. Suso, Lapadula e Deulofeu forma il tridente offensivo. In fase offensiva Vangioni e Calabria affiancano Locatelli per uno schema che passa essere un 2-3-2-3.

IL PRIMO TEMPO

Ottimo l'approccio della squadra di Nicola, che grazie a uno schieramento a zona perfettamente messo in atto, in cui i suoi giocatori hanno un atteggiamento molto concentrato ed equilibrato, ed ognuno mantiene perfettamente la propria posizione, si fa subito pericoloso su punizione al primo minuto e passa addirittura in vantaggio all'8', grazie al gol di Trotta, che difende bene la palla si gira e trafigge Donnarumma di sinistro.

Da sottolineare come l'azione parta da una discesa di Rosi, molto dinamico in fase di spinta, e spesso non seguito da Deulofeu.

Dopo questa partenza del Crotone, la partita trova il suo equilibrio, con i padroni di casa che rimangono corti è concentrati in difesa del vantaggio, ed il Milan che tenta di creare gioco, senza ottenere risultati degni di nota.

Il Milan riesce a farsi pericoloso solamente negli ultimi cinque minuti, grazie a due situazioni in cui Suso riesce ad arrivare al tiro in porta. In entrambe le circostanze è molto bravo Cordaz a impedire il gol.

IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo si apre ancora con un'occasione per il Crotone, con Donnarumma che salva su Trotta ben servito da Crisetig. Ma al contrario della prima frazione, è il Milan a trovare il gol del pareggio al 49', grazie ad una rocambolesca deviazione di Paletta, che riesce in qualche modo a spingere la palla in rete, dopo una bella sponda di testa di Kucka. Forse l'unico errore della partita di Cordaz è proprio in questa circostanza, in cui si fa scavalcare dalla traiettoria della palla.



Comunque, in questa seconda frazione, il Crotone paga evidentemente gli sforzi fisici fatti nel primo tempo, per mantenere la concentrazione e l'equilibrio, e concede più spazio e più tempo di gioco ai rossoneri. Ne scaturisce una gara in cui il Milan mantiene il possesso della palla e crea numerose situazioni pericolose.

Da sottolineare come Deulofeu dalla sinistra tagli spesso verso il centro per andare ad affiancare Lapadula, lasciando così la corsia sinistra per gli inserimenti di Mati Fernandez e Vangioni.

Questa mossa crea una occasione incredibile al 51', quando proprio Deulofeu dribbla Cordaz e rimette dentro la palla per Lapadula, che da 2 metri si vede respingere il tiro dal Rosi,abilissimo a difendere la porta. Altro intervento del portiere di Nicola al 61', su un bel tiro di Kucka, servito in profondità da Lapadula.

Interessanti le mosse di Montella, che nel finale di gara cambia e rimescola le carte, per cercare di ottenere il gol della vittoria: al 70' vediamo Deulofeu e Suso più stretti alle spalle di Lapadula, che lasciano così le corsie esterne agli inserimenti degli interni di centrocampo, Kucka e Mati Fernandez. Ne nasce una situazione molto pericolosa al 73', con Deulofeu che rientra e tira ad effetto dal limite, ma il tiro è ancora una volta ben parato dell'ottimo portiere dei calabresi.

Al 77' il tecnico del Milan inserisce Ocampos per Mati Fernandez, e passa così al 4-2-3-1, con Ocampos, Suso e Deulofeu alle spalle di Lapadula.

Infine all 85' gioca la carta Bacca per Deulofeu, e passa al 4-2-4, con Bacca e Lapadula centrali, Ocampos e Suso sulle fasce.

Nonostante questi tentativi il Milan non riesce a far sua la gara, e spreca un'ottima possibilità per avvicinare l'Atalanta nella corsa all'Europa League.

I SINGOLI

Nel primo tempo molto bella la prova di Rosi, di Ceccherini e di Martella in fase difensiva. Ottima la prova di Trotta per generosità e concretezza. Molto dinamico Falcinelli.

Il primo tempo invece i rossoneri sono sotto tono, soprattutto il tridente offensivo, mentre sono discrete le prove di Locatelli, Paletta e Donnarumma.

Nella ripresa, come detto, la gara cambia volto: Deulofeu si fa molto intraprendente, Lapadula non si fa più anticipare, Suso, Kucka e Mati Fernandez alzano il ritmo e creano molto gioco.

Nella difesa di Nicola scricchiola Ferrari, ed il centrocampo cala notevolmente di intensità. Sempre positivi Trotta e Falcinelli.