Il Milan supera agevolmente il Crotone con un secco 3-0. Ecco i voti dei protagonisti in campo:



Donnarumma 6: Un solo intervento, nel primo tempo, su una conclusione di Budimir.



Rodriguez 6,5: Ordinato nel suo incedere, non regala nulla e cerca di non strafare.



Bonucci 6: Le migliori cose le fa quando deve impostare, è lui il regista odierno tra i rossoneri. Meno efficace quando viene chiamato all'uno contro uno con gli attaccanti avversari.



Musacchio 6,5: Dalle sue parti il Crotone trova un muro insormontabile.



Conti 6,5: Un motorino che non conosce soste lungo l'out di destra, nel primo tempo staziona stabilmente nella metà campo avvesaria. Ha già trovato la giusta intesa con Suso. Dal (68' Abate 6: Bene in fase di spinta nel finale di gara)



Kessie 6,5: La prima trasferta dà una prima sentenza: è il centrocampista ivoriano il rigorista designato. L'ex Atalanta è freddo dal dischetto e offre una prova di grande maturità anche dal punto di vista tattico, dove si applica molto anche in fase di non possesso palla.



Locatelli 6: Nella prima parte della gara è il meno lucido del Milan, diversi errori in fase di impostazione. Ingenuo quando si merita un cartellino giallo per un fallo a centrocampo. Dal punto di vista difensivo però regala solidità, sbagliando pochissimo. (Dal 77' Josè Mauri s.v)



Calhanoglu 6: Delizioso l'assist che fornisce a Cutrone in occasione del rigore procurato. Lancia diversi segnali positivi per presenza all'interno di gioco e dinamismo, segnale che la condizione fisica sta crescendo.



Suso 7,5: Primo tempo di antologia pura calcistica: un assist di destro, il piede meno nobile, e un gol. Il Crotone nel primo tempo non riesce mai a prendergli le misure, lo spagnolo conferma una condizione fisica e mentale molto brillante. Mezzo voto in meno per una ripresa giocata al risparmio.



Cutrone 7,5: Non poteva sognare un esordio da titolare in serie A migliore. Dopo soli due minuti si procura il calcio di rigore, con conseguente espulsione di Ceccherini, che indirizza la gara. Trova il gol con un movimento sul primo palo da rapace dell'area di rigore, serve l'assist per il terzo gol di Suso. Assolutamente determinante. (Dal 62' Andrè Silva 6: Entra con il giusto piglio, sfiorando anche il gol in due occasioni e trovando sulla sua strada un super Cordaz).



Borini 6,5: E' un giocatore poco appariscente, il meno dotato dal punto di vista tecnico del tridente. La sua è una prestazione di grande generosità e sostanza, specie quando si accentra e trova spazio tra le linee.



All. Montella 6,5: La sua squadra sta acquisendo la giusta mentalità e gioca un calcio propositivo, si vede la mano del tecnico campano.



Daniele Longo