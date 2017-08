Debutto coi fiocchi per il Milan nella Serie A 2017/18: i rossoneri aprono il loro campionato con un sonoro 3-0 in casa del Crotone. La strada si mette subito in discesa per la squadra di Montella, che dopo cinque minuti si trova sopra di un gol e di un uomo: Ceccherini stende Cutrone in area, l'arbitro assegna il penalty e con l'ausilio del Var espelle il difensore dei calabresi. Sul dischetto si presenta Kessie, che batte Cordaz e firma il primo gol del Milan. Il protagonista assoluto della serata però è sempre Patrick Cutrone, all'esordio da titolare in Serie A: dopo aver conquistato il rigore firma il 2-0 al 18' e sei minuti dopo serve a Suso l'assist per il 3-0. Il Milan prova a dilagare nella prima frazione di gioco, nella ripresa abbassa il ritmo e gestisce il risultato, concedendo qualche occasione di troppo al Crotone ma producendo anche un paio di palle gol con André Silva e José Mauri. Il risultato non cambia, al triplice fischio è 3-0 per il Milan che ora si concentra al ritorno dei playoff di Europa League contro lo Shkendija (6-0 per il Diavolo all'andata).