Davide Nicola, tecnico del Crotone, parla a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Bologna: "Non sono arrabbiato, abbiamo fatto di tutto per vincere questa partita. Abbiamo concesso poco, abbiamo pagato dazio su uno dei pochi tiri del Bologna. Questa gara ha dimostrato che il Crotone ce l'ha messa tutta, andiamo avanti. Abbiamo subito gol, è stato bravo Dzemaili. Abbiamo giocato la gara per vincere, abbiamo lottato fino alla fine: dobbiamo accettarlo. Le partite sono tutte importanti, vincere questa partita sarebbe stato molto importante per la classifica. C'è rammarico per non aver concretizzato quanto creato. Mercato? È la società che se ne occupa, io penso a valorizzare quello che mi viene messo a disposizione".