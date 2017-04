Davide Nicola parla ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria conquistata dal Crotone sul campo della Sampdoria: "Abbiamo dovuto fare un percorso che ci ha portato nel finale di stagione a raccogliere molto, 10 punti in 4 partite sono molti. Dobbiamo continuare a fare bene, in questo momento ce la sta facendo anche l'Empoli, dobbiamo impensierirli fino all'ultimo. Durante le partite alziamo il baricentro o lo abbassiamo a seconda della nostra lettura, stiamo utilizzando anche altre strategie. Faticavamo a essere veloci nelle ripartenze, ogni partita ha connotati che dobbiamo rispettare".



Sul finale di stagione: "A noi degli altri interessa relativamente se non alla fine della stagione. In questo momento voglio solo gratificare i ragazzi, al termine del match ho detto loro che ero soddisfatto. La rete di Schick è stata straordinaria, nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro. Solitamente cerchiamo di impostare le partite con delle ripartenze veloci, spesso costruiamo col portiere perché ha un buon calcio. Oggi abbiamo cercato di sfruttare maggiormente l'ampiezza".