L'allenatore del Crotone Davide Nicola ha presentato la prossima sfida di campionato contro il Genoa: "C'è sempre bisogno di punti e noi andiamo a Genova con la voglia, le capacità e la speranza di raccogliere il massimo. Abbiamo visto le difficoltà del Genoa in questo momento, ma siamo consci che in casa sono temibili, hanno un pubblico ed uno stadio bellissimo. Mi aspetto una squadra tosta che vorrà vincere. Noi dovremmo essere bravi a non commettere delle ingenuità ed abbiamo lavorato proprio per evitarle".