Davide Nicola, allenatore del Crotone, parla in conferenza alla vigilia del match con la Fiorentina: "Contro la Fiorentina abbiamo l'opportunità di mettere a frutto i miglioramenti fatti, chiedo al gruppo, con l'aiuto dei tifosi, di perseverare in quanto di buono abbiano realizzato. Loro sono una squadra che costruisce da dietro per colpire in profondità, sono una squadra giovane che ha un buon passo. Noi siamo coscienti che ci saranno momenti in cui dovremo essere organizzati ed aggressivi ad una certa altezza di campo e momento in cui potremo alzare il baricentro. Abbiamo preparato la gara starà a noi, a livello mentale e con l'aiuto del pubblico, mettere in campo quello che abbiamo preparato. Il nostro obiettivo è migliorare nei movimenti e negli atteggiamenti durante la gara, nell'ultimo passaggio, nella determinazione per sfruttare meglio quello che creiamo. Dobbiamo perseverare".



Sulla formazione: "Ci potrebbe essere ancora del turn over, abbiamo qualche problemino da superare e chi giocherà vuol dire che sta meglio rispetto agli altri". Infine, sul rigore concesso mercoledì alla Roma: "La forza sta nel rispettare le regole e non nel costruirsi alibi protestando in modo insensato. Io ho detto in maniera educata quello che pensavo del rigore dato alla Roma, ma non credo che la mia protesta abbia meno forza di chi la urla. Anzi, probabilmente, è più forte".