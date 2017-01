Davide Nicola, tecnico del Crotone, ha presentato a ilmessaggero.it la partita di domani contro la Lazio: "Affronteremo una delle sette squadre del campionato con più qualità. E’ vero che la Lazio avrà qualche defezione, ma anche noi le avremo, e non credo che Inzaghi farà fatica a schierare altri giocatori all’altezza. La Lazio ha un tasso tecnico elevato, ma ciò che apprezzo dei biancocelesti è la filosofia di gioco: non è una squadra che giochicchia, facendo una gestione della palla sterile, ma attacca sempre in velocità e in verticale. Questo lo dimostrano i numeri 36 gol in 18 partite. Attaccano tanto e bene. Sarà un match difficile, ma noi ci siamo preparati".



Due parole, poi, sul mercato: "Hoedt e Djordjevic sono due giocatore che provengono dalla Lazio, quindi mi piacciono. Io e la società però, per quanto riguarda il mercato, ci troviamo sulla stessa lunghezza d’onda: se ne occupa il direttore sportivo Ursino. Non è corretto adesso parlare di mercato alla vigilia di una partita come questa. Tuttavia, qualcosa sicuramente faremo, ho dato delle indicazioni sulle caratteristiche dei possibili acquisti, poi vedranno loro".