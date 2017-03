Davide Nicola, allenatore del Crotone, è intervenuto a Tutti Convocati, in onda su Radio24. Qualche rimpianto per la sua squadra in una stagione così difficile? "Abbiamo fatto scelte coerenti con la nostra politica, puntando sui giovani e sui giocatori da rilanciare. Non parlo di rimpianti, sarebbe riduttivo. Questo per noi è l'anno zero". Anche se aggiunge: "Abbiamo giocato partite convincenti anche contro squadre molto più forti nella nostra. Tra noi e la quartultima la differenza è meno netta di quello che dice la classifica". Nessuna polemica: "Prendercela con gli arbitri sarebbe molto riduttivo. Possiamo recriminare anche per i nostri errori". Personalmente, non rimpiange la scelta di sedersi sulla panchina calabrese: "Ho scelto Crotone perchè c'è una grande società con un ottimo direttore sportivo e una presidenza solida".