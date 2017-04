Davide Nicola ha provato a caricare i suoi in vista del difficile impegno casalingo del Crotone contro il Milan, che potrebbe rivelarsi decisivo per la salvezza: "In ogni gara da qui alla fine del campionato dovremmo essere straordinari. Dobbiamo recuperare ancora tanti punti. Non ci interessa se sia l'Empoli o il Genoa, né chi è l'avversario di turno. Noi adesso siamo nelle condizioni di fare qualcosa di eccezionale: è difficile recuperare, ma nulla è impossibile". Su chi scenderà in campo, poi: "Non cambierò formazione. Io non temo il Milan ma ne riconosco la qualità e la precisa identità di gioco. Dobbiamo essere coscienti che giochiamo in casa ed essere disposti a rischiare qualcosa senza perdere l'equilibrio di gioco. Abbiamo visto dei momenti in cui possiamo creare problemi e far loro male".