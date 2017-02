Davide Nicola, allenatore del Crotone, ha parlato cosi dopo la sconfitta con la Roma ai microfoni di Sky Sport: "Vedo che la mia squadra ottiene prestazioni. Abbiamo avuto un paio di giorni per preparare questa partita, in conferenza stampa ho scherzato dicendo che si poteva fare la partita con un baricentro più basso. Chiaro che contro Roma e Juve è tutto più difficile, dobbiamo mettere questa qualità e questa voglia anche contro le altre. Per noi questo è l'anno zero, l'abilità dell'ambiente Crotone sta nel fatto che abbiamo fatto una precisa scelta ovvero puntare su un allenatore che ha idee emergenti, giocatori che vogliono far carriera, un'ambiente che ha un budget e lo rispetta. Oggi è stata una bella partita e sicuramente non noiosa. Juve e Roma hanno una qualità strutturale e tecnica incredibile, si vede sicuramente la mano dei due allenatori. Hanno un costante attacco della profondità. Entrambe mi hanno fatto impressione, forse la Juventus dal punto di vista difensivo ha una precisione maggiore. Devo dire che contro la Roma abbiamo fatto meglio perchè si sposava meglio con il nostro modo di interpretare il gioco del calcio".