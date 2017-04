L'Inter cade a Crotone, l'allenatore dei calabresi Davide Nicola interviene a Premium Sport al termine del match: "La corsa salvezza? Noi abbiamo un calendario molto impegnativo ma siamo nella condizione di rispettare quello che si siamo detti: a noi interessa essere competitivi fino alla fine con un sogno in fondo al cuore. Siamo molto contenti per questa vittoria ma a noi interessa l'obiettivo finale e per arrivarci dovremo fare qualcosa di straordinario. Non ho voluto guardare il rigore di Falcinelli? Sono andato a prendere le caramelle per la gola perché durante le gare urlo troppo e mi manca sempre la voce. E ho approfittato di quella pausa. La mia espulsione? Sono stato allontanato, nell'ultimo periodo è già la seconda volta che succede ma chi mi conosce sa che non sono un maleducato nei confronti degli arbitri. Ho protestato perché in quell'intervento pensavo fosse fallo. Io però sono un po' focoso, esco spesso dall'area tecnica e magari sommando tutte queste cose si arriva ad allontanarmi. Ma non sono un maleducato".