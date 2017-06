La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Crotone: è arrivata la fumata bianca per il rinnovo di Nicola. Il tecnico livornese ha messo nero su bianco nelle scorse ore il nuovo accordo col club calabrese, prolungando di un anno l’attuale scadenza (che passa così al 2019) e aumentando l’ingaggio a 500mila euro a stagione. Un premio dopo la salvezza miracolosa raggiunta all’ultima giornata dello scorso campionato.



Intanto il d.s. Ursino è al lavoro per progettare la nuova rosa da consegnare a Nicola per il ritiro. L’uomo mercato dei calabresi è partito ieri per Belgrado per chiudere la trattativa per il terzino destro Petkovic della Stella Rossa (firmerà un triennale). Per la difesa restano vivissime anche le piste che portano ai centrali Djimsiti dell’Atalanta (su cui c’è pure il Benevento), Costa dell’Empoli ed Emerson Santos del Botafogo. Trotta (Sassuolo) e Budimir (Sampdoria) sono sempre più vicini al ritorno per rinforzare il reparto offensivo, mentre è stato rinnovato per altri tre anni il contratto del portiere classe ‘99 Viscovo, che sarà il vice di Cordaz. Difficoltà, infine, nella trattativa per Merida (Osasuna), proposto Kragl (Frosinone) in mediana.