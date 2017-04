Davide Nicola, tecnico del Crotone, parla a Radio Deejay: "Se il Pescara dovesse vincere oggi contro l'Empoli, da parte nostra ci sarebbe voglia di fare ancora meglio. Se dovesse vincere l'Empoli, bisognerebbe vincere sempre per restare in gioco. Campionato anomalo in coda? Si dice da sette mesi, ma non tutto ciò che si dice corrisponde ala realtà. È vero che ci sono tre squadre attardate, ma lo stesso distacco che c'è in bassa classifica esiste anche in alta classifica. La storia di questo campionato dice che le ultime quattro formazioni hanno conquistato pochi punti, noi speriamo fino alla fine di salvarci e vogliamo dimostrarlo sul campo. Come abbiamo fatto contro il Chievo".