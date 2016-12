Davide Nicola, allenatore del Crotone, ha parlato a Rai Sport: "Sono davvero arrabbiato, dopo un grande primo tempo, dove non si è vista alcuna differenza e anzi abbiamo avuto grande occasioni. Siamo stati poco cinici e prendere un gol allo scadere dà fastidio. Siamo consapevoli che il Crotone è diventato competitivo, ma dobbiamo giocare in maniera collettiva, evitando di diventare alla portata di tutti. Il vero Crotone è quello del primo tempo di oggi. I numeri sono evidenti e non mentono, ma dico anche che non possiamo perdere la nostra identità. Non dobbiamo abbatterci nelle sconfitte, ogni gara è una battaglia e un'opportunità per fare punti. Oggi pensavamo di poterci permettere cose che non sono nelle nostre corde".