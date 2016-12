L'allenatore del Crotone, Davide Nicola, ha parlato in vista della sfida contro l'Udinese "Abbiamo maturato esperienza, siamo cresciuti e soprattutto è sparita quella sudditanza che a inizio stagione ci ha fatto perdere tanti punti. Andiamo a giocare a Udine consapevoli di sentirci parte del campionato di Serie A, per strappare con le unghie qualche punto. L'Udinese è il peggior avversario che potesse capitarci adesso. Squadra fisica, che per filosofia di gioco ci somiglia. Anche loro fanno poco possesso palla e cercano subito di andare in verticale. Sarà una partita difficile, ma anche intrigante perché, avendo tante cose in comune, ci permetterà di capire dove possiamo migliorare".