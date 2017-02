Il programma domenicale della 24a giornata di campionato viene inaugurato dal match delle 12.30 dello "Scida" tra Crotone e Roma. I giallorossi hanno necessariamente bisogno dei 3 punti per compiere il controsorpasso sul Napoli e mettere pressione alla Juventus, impegnata in serata a Cagliari; dal canto loro, i calabresi cercano un colpaccio per alimentare il sogno salvezza.



L’unico precedente in Serie A tra Crotone e Roma risale al match d’andata: la Roma si impose per 4-0, nell’unica partita di questo campionato in cui i calabresi hanno concesso più di tre gol.



In cinque delle ultime sette partite di campionato il Crotone non ha trovato la via del gol: nelle altre due occasioni ha collezionato i quattro punti in questo parziale (1V, 1N). Nelle ultime quattro partite casalinghe il Crotone ha alternato una vittoria a una sconfitta senza segnare (ultima gara persa contro la Juventus). Il Crotone è – assieme al Palermo – l’unica squadra a non aver recuperato nemmeno un punto da situazioni di svantaggio tra le mura amiche: sei partite in svantaggio e sei sconfitte.



Nel 2017 la Roma ha mantenuto la porta inviolata in quattro partite sulle cinque disputate in campionato: aveva ottenuto altrettanti clean sheet nelle precedenti 13. Nessuna squadra ha subito meno gol su palla inattiva della Roma in questo campionato (solo cinque). Edin Dzeko ha trovato il gol nell’ultima trasferta di campionato, dopo una serie di sei gare esterne in cui non aveva trovato la rete. Radja Nainggolan è a un solo gol di distanza dall’eguagliare il suo record di gol in un campionato di Serie A: le sei reti realizzate nella scorsa stagione.