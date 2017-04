Il giocatore del Crotone Aleandro Rosi, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Sampdoria di Domenica:

"In questo periodo raccogliamo quanto seminato, il gruppo si è compattato, stiamo facendo un bel lavoro. La difesa parte dall'attacco, difendiamo tutti e cerchiamo tutti di accompagnare l'azione offensiva. La Sampdoria è una squadra forte, ha tanti punti in classifica, domenica sarà una sfida difficile".



"Mancano sei partite, più di questo non possiamo fare, la compattezza e l'umiltà sono la nostra forza, ma siamo consapevoli che possiamo fare punti su tutti i campi. Dispiace per il fatto che il distacco dall'Empoli sia salito da 3 a 5 punti, ma proseguiamo su questa strada, stiamo facendo bene".