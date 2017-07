Crotone scatenato: ieri il d.s. Ursino ha perfezionato il ritorno di Trotta (Sassuolo) per l’attacco. Prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni e controriscatto per i neroverdi a 4,5. Oggi visite e firma. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in difesa si avvicina Mladenovic (Standard Liegi). Per il reparto offensivo si tratta Bueno (Kuban, proposto anche alla Samp). In mezzo avanza Izco (svincolato dal Chievo), su Crisetig (Bologna) ci sono Las Palmas e Watford.