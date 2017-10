Crotone-Torino 2-2 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 25’ Rohden (C), 54’ Iago Falqué (T), 64’ Martella (C), 92’ De Silvestri



Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Ajeti, Martella; Rohden, Mandragora, Barberis, Stoian (82’Faraoni); Trotta (55’ Nalini), Simy (94' Budimir). All. Nicola.



Torino (4-2-3-1): Sirigu; De Silvestri, N’Koulou, Moretti, Molinaro; Baselli, Rincón (81’ Boye); Iago Falqué, Ljajic, Niang; Sadiq. All. Mihajlovic.



Arbitro: Valeri di Roma



V.A.R.: Abisso di Palermo



Ammoniti: 52’ Ajeti (C)