Adrian Stoian: bollettino medico | FC Crotone https://t.co/pbPVoWe7nS — FC Crotone (@FcCrotoneOff) 2 maggio 2017

Ilha emesso un bollettino medico ufficiale sulle condizioni di, ecco quanto apparso sul sito ufficiale del club calabrese:"Al fine di chiarire voci infondate circa le condizioni cliniche del calciatore Adrian Stoian, la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Crotone presa visione delle condizioni mediche del calciatore, comunica che è stato ricoverato presso l’U.N.C. di Neurologia in stato confusionale transitorio, associato a stato febbrile.In ogni caso, le condizioni generali attuali del calciatore Stoian non destano particolari preoccupazioni e il decorso clinico si sta svolgendo in modo regolare.Sono in corso accertamenti al fine di una migliore definizione diagnostica e seguiranno ulteriori bollettini.Il Direttore Sanitario P.O.Dr. Angelo Carcea".