Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato di mercato a Roma Talk Radio: "Asse con la Roma? Vogliamo continuare quest'asse anche se quest'anno non ci è stata data la possibilità di prendere qualche giovane. Mi ha dato un po' fastidio non aver preso Marchizza, lo volevamo a luglio ma non c'è stato niente da fare. La Roma non ce l'ha voluto dare ma può succedere".