Il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino, parla a romanews del mercato dei calabresi: "Tumminello? È un giocatore al quale siamo molto interessati, però non è stata ancora intavolata nessuna trattativa. Abbiamo parlato con qualcuno? Con l’agente no, con la Roma sì, è un giocatore che ci piace e nei prossimi giorni verranno approfonditi i contatti. Alternativa a Cutrone? Assolutamente no, è un nome è uscito adesso perché aspettavamo prima di vedere come sarebbe andata a finire la trattativa col Milan, ma non è assolutamente un’alternativa, sono due giocatori bravi, e Tumminello può fare tranquillamente quello che ha fatto Cutrone, è forte".