Raffaele Vrenna, presidente del Crotone, parla a Radio Kiss Kiss, in vista del recupero di campionato fra il club calabrese e la Juventus: "Se pensiamo a qualche anno fa, anche con una grande campagna acquisti fatta a gennaio, il Sassuolo riuscì a salvarsi. Questa vittoria è dedicata al mister ed i giocatori, stanno dimostrando di crederci e cercare di arriva questa salvezza. In Serie A, se sbagli tre partite, ti ritrovi nei bassi fondi, mentre se trovi tre vittorie di fila, puoi venirne anche fuori. Juve? Ce la metteremo tutta contro una grande squadra, cercando di fare un piacere al Napoli. Per come si sta esprimendo, il Napoli merita anche qualcosa in più. Scansarci? No, perché dovremmo? Noi siamo una squadra di Serie A e dobbiamo esserlo, al di là se incontriamo la Juve o altre".