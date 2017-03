Il presidente del Crotone, Raffaele Vrenna rinnova la fiducia all'allenatore Davide Nicola: "La sconfitta con il Cagliari è stata un peccato, si è parlato di questo discorso dell'esonero di mister Nicola, che resterà fino alla fine del campionato, poi vedremo di programmare qualcosa anche per il futuro. Io l'ho voluto dall'inizio e lo voglio fino alla fine. Se c'è qualche dubbio lo affrontiamo, ma ci sono troppe parole, capisco che il calcio è così, un teatro dove escono tantissime parole. Sicuramente gli errori si possono commettere. Non è da addebitare in toto a Nicola una posizione del genere in classifica, ma anche alla scelta di alcuni giocatori. La responsabilità è divisa al 33% tra club, tecnico e giocatori. Si deve andare avanti, ancora niente è perduto, si deve cercare di affrontare al meglio questa partita con il Sassuolo e cercare di vincere".



Per la prossima stagione si fanno i nomi di Fabio Grosso (Primavera Juventus) e Stefano Vecchi (Primavera Inter), in alternativa alla promozione dalla Primavera del tecnico Nello Parisi.