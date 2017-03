L'amministratore delegato del Crotone Gianni Vrenna parla così a Radio Blu in vista della gara casalinga contro la Fiorentina in programma domenica alle 15: 'Per noi è forse l’ultima spiaggia per poter sperare nella salvezza, incontriamo una squadra importante come la Fiorentina. C’è un bel divario tecnico e speriamo che la fortuna giri dalla nostra parte. Speriamo di non incappare in un’altra giornata storta dal punto di vista arbitrale, quest’anno siamo stati molto penalizzati. Di Bernardeschi ho ricordi splendidi, è la prima volta che lo incontriamo da avversario perché all’andata non era disponibile. E’ un ragazzo che è venuto a stare in una famiglia, sposò la causa del Crotone ed esplose. Lo ricordo con tanto affetto anche perché allora era proprio un ragazzino. Capezzi ha un problemino ma speriamo di poterlo recuperare perché lui ci tiene molto a questa partita. Ritiene di non essere stato trattato molto bene dalla Fiorentina. La Sampdoria su di lui ha fatto un investimento importante.