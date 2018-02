Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone, parla a Premium Sport prima della sfida contro l'Inter: "Inter senza Icardi? Anche domenica scorsa il Cagliari era rimaneggiato, eppure ci hanno portato via un punto. A volte le cosiddette riserve sono più pericolose dei titolari, quindi doppia attenzione. Zenga? Lui è una persona sanguigna e lo ha trasmesso alla squadra in questa parte del campionato. Molto del suo carattere si ritrova nella squadra, e questo è importante".



Sul mercato di gennaio: "Sì perché abbiamo fatto quello che dovevamo fare per tempo pur facendo qualcosa last minute come Diaby e un altro ragazzo del 2001, come anche Zanellato. Ma quello che chiedeva il mister è stato fatto per tempo e ne siamo contenti"