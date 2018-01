Al termine del pareggio tra Cagliari e Crotone allo Scida, il tecnico dei pitagorici Walter Zenga ha analizzato la gara e attaccato i colpevoli di un risultato bugiardo a Sky Sport: 'Abbiamo meritato la vittoria, ma a qualcuno non è andato giù. Fuorigioco è quando parte la palla, non quando arriva, pertanto non c'erano gli estremi per annullare un gol del genere. Secondo tempo perfetto, dominato: il rammarico rimane per certi episodi che possono condizionarci in futuro. Andiamo avanti così, ripartendo da quanto di buono abbiamo fatto.'