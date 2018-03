Il tecnico del Crotone, Walter Zenga, è intervenuto a Premium Sport dopo il ko interno contro la Roma: "Di palle gol ne abbiamo avute abbastanza e non siamo riusciti a buttarla dentro, questo deriva da una cattiveria che dobbiamo avere ancora più alta. Nel primo tempo è stata una gara molto equilibrato, non abbiamo patito e non siamo stati presi a pallonate, abbiamo fatto il nostro calcio senza rinunciare a giocare. Alisson? Quando un portiere è cosi bravo va sottolineato. Classifica? Dobbiamo ancora recuperare una partita. Non c'è una situazione che possa creare scompensi o creare preoccupazioni, il calcio è bello perchè ogni domenica ti dà un'opportunità di crescita. Abbiamo ancora delle partite davanti, sapevamo che avremo dovuto lottare fino alla fine".