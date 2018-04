Walter Zenga, allenatore del Crotone, parla alla vigilia della sfida salvezza contro l'Udinese: "Innanzitutto mi sembra che di prestazioni ne abbiamo fatte di ottime, abbiamo sbagliato solo un paio di partite che ci sono costate un po'.In trasferta a parte Firenze e Torino abbiamo sempre fatto bene. Abbiamo lavorato per farci trovare pronti, peccato che sia venuta la febbre a Crociata. volevamo dare risposte a chi ci chiedeva di sudare la maglia e non è una sola partita a dartela, ma credo che lo facciamo sempre, essendo concentrati sull'obiettivo finale. Non è decisiva la gara di domani, è solo una tappa. Il mio messaggio prima del Bologna è stato recepito da tutti e sia con i rossoblù che mercoledì ci sia stata un'atmosfera incredibile. Il mio rammarico è non avere lo Scida sempre così pieno, se fosse così la salvezza sarebbe più facile da ottenere. L'Udinese è una grande squadra, non credo sia in lotta per la salvezza: per qualità è una rosa che non deve preoccuparsi della retrocessione e la loro stagione non passerà dalla partita contro di noi, basta guardare il calendario. Penso che la squadra di Oddo sia già salva, non la metto nella lotta per la salvezza".