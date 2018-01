Sconfitta di misura per il Crotone contro il Milan. Dopo la sfida di San Siro, Walter Zenga ha parlato a Premium Sport: "È un gol strano quello di Bonucci, gli unici che non hanno la consapevolezza di quello che accade siamo noi in panchina. La mia non è una critica al Var, ma solo una constatazione: io e Gattuso dopo il gol ci siamo guardati perplessi, nessuno dei due aveva capito cosa fosse accaduto. Volevamo fare un primo tempo differente, siamo stati poco incisivi e non abbiamo creato nulla. Quando abbiamo alzato la qualità, abbiamo creato qualcosa e dato dei grattacapi al Milan. Dobbiamo cercare di giocare dall'inizio e dare più qualità, perché se si sbaglia in uscita si dà il contropiede agli avversari. Quanto credo alla salvezza? 200%. Ho un ginocchio che mi fa male, quindi in bicicletta non posso andare come Nicola, ma voglio lavorare tanto. Dobbiamo iniziare il campionato in maniera più concreta".