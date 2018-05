Walter Zenga, allenatore del Crotone, è intervenuto al termine del match perso contro il ChievoVerona. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Rai:



Sconfitta difficile da digerire?



"Sì, non meritavamo di perdere".



Il 2-0 vi ha colpito nel momento migliore?



"Siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto grandi occasioni. Abbiamo trovato anche una gran parata Sorrentino".



Come si comporterà la squadra nei prossimi match?



"Come si è sempre comportata, con grande attenzione e grande coraggio".