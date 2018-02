L'allenatore del Crotone Walter Zenga ha parlato in conferenza stampa della prossima partita contro l'Inter. Non poteva mancare un pensiero per Azeglio Vicini, suo ex ct della Nazionale: "Voglio ricordare una grande persona per quello che ha fatto e prodotto, Vicini ha cresciuto degli uomini e basta vedere dove sono tutti i giocatori che allenava. Se siamo tutti qui è anche grazie a lui, mi ha dato tanto ed ero molto affezionato a lui".



Sul match di sabato: "Credo che il Crotone possa fare la sua partita se applica nei 90 minuti di gioco quello che fa durante la settimana in allenamento. Dobbiamo credere nei nostri mezzi, possiamo fare la partita anche in un grande stadio come quello di San Siro. Formazione? Può succedere di tutto, Simic potrebbe giocare terzino destro o potrei inventarmi una linea di centravanti, ho a disposizione dei giocatori che hanno la possibilità di essere protagonisti senza cambiare il modulo".



Sull'Inter: "L’Inter è obbligata sempre a vincere, quando giochi per quella squadra e indossi quella maglia devi giocare sempre per vincere. Icardi in giro per il mondo può far bene ovunque, gli bastano pochi palloni per trasformarli in gol. Mi dispiace che non ci sia, voglio sempre confrontarmi sempre con squadre al top. Per me sabato sera sarà molto emozionante, quando vai in un posto dove sei amato il sentimento cambia totalmente, tutti gli anni che ho passato lì me li porterò nella tomba: sono nato, vissuto e cresciuto all’Inter. So per certo che i tifosi dell’Inter apprezzeranno che per 90 minuti sarò un avversario".