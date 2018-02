Walter Zenga, tecnico del Crotone, parla a Premium Sport dopo il pareggio contro l'Inter: "Per il mio staff vedere la squadra giocare con questa personalità in uno stadio come questo, senza quasi mai soffrire, è una grandissima soddisfazione. Gara particolare contro L’Inter? Sì, come sempre. Anche due anni fa con la Samp a Genova era stato un momento complicato. Non è facile giocare contro il tuo passato, dentro la testa e il cuore ti passa dentro tutto: non è semplice. In futuro esaudirò il mio sogno di allenare l’Inter? Io sono nato nell’Inter e ho fatto tutta la trafila. Io sono nato da interista e quindi è più facile avere un rapporto del genere coi tifosi. Poi i tifosi apprezzano quelli che danno tutto per la maglia e che lavorano con passione. Il mio futuro è solo l’Atalanta che sfideremo settimana prossima. Come ho visto l’Inter? E’ difficile rispondere perché ho guardato soprattutto la mia squadra. E’ stato complicato scindere le due cose, io sono nato e cresciuto in questo stadio e diventa difficile. Io ho visto un buon Crotone che ha messo in difficoltà l’Inter. Abbiamo rischiato e sono convinto che giocando così conquisteremo altri punti. Stiamo avendo continuità nelle prestazioni. Dell’Inter parlerà Spalletti che è un grande allenatore. Ho accennato un saltello durante il coro della curva nord? Sono dettagli di vita che lasciamo stare. Io ero in Curva dove sono adesso tanti ragazzi. Sono cose goliardiche che non offendono nessuno. Cosa ho detto a Eder a fine primo tempo? Con lui ho un rapporto speciale, abbiamo passato poco tempo insieme ma con me ha fatto 9 gol in 12 partite. E’ un professionista esemplare".