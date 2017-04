Il sociologo e filosofo tedesco Max Weber definisce il termine carisma come “una certa qualità della personalità di un individuo, in virtù della quale egli si eleva dagli uomini comuni ed è trattato come uno dotato di poteri o qualità soprannaturali, sovrumane, o quanto meno specificamente eccezionali. Questi requisiti sono tali in quanto non sono accessibili alle persone normali, ma sono considerati di origine divina o esemplari, e sulla loro base l'individuo in questione è trattato come un leader”. La vittoria pitagorica contro l’Inter, e la conseguente riapertura della corsa salvezza, non avrebbero mai avuto ragion d’essere senza un singolo, senza un atleta, che si fosse elevato sopra tutti gli altri ventuno in campo: Diego Falcinelli.



11 reti e tanta, tanta, fame di realizzarne altre: il leader carismatico di weberiana memoria è lui, perché non c’è punto che i calabresi non abbiano guadagnato grazie a lui. Anche ieri, contro un’avversaria di indiscusso tasso tecnico, Falcinelli ha messo in campo grinta, freddezza, personalità e classe, si anche quella; per informazioni chiedere ad Handanovic, nell’azione del secondo gol superato da un lob delicato delicato del numero 11 rossoblù. La sua crescita non è rimasta certo fine a sé stessa, anzi, ha contribuito a un aumento generale del rendimento della squadra: i cinque punti recuperati all’Empoli in soli due match ne sono una riprova. Questa splendida annata è avvalorata dalle attestazioni di stima del C.T. azzurro Giampiero Ventura, e pazienza se si tratta ancora di convocazioni per stage, le chiamate importanti arriveranno di sicuro.



Ora viene il bello. Il futuro di Falcinelli, e di molti suoi compagni di squadra, non passa da quello del Crotone. Molti sanno già dove giocheranno il prossimo anno: Capezzi è già della Samp e Ferrari andrà a rinforzare le fila del Sassuolo, per esempio; nulla e nessuno li lega necessariamente a questa maglia. Sta a lui, e agli altri, decidere se accontentarsi di quello che hanno dimostrato finora (tanto, viste le condizioni generali), o lasciare indelebilmente il segno. Guidare il popolo crotonese alla “salvezza”, quale riconoscimento più alto? La storia si delineerà nelle prossime sette giornate e solo i vincitori, o meglio, i leader, possono scriverla.