L’allenatore del Crystal Palaceha parlato dopo il pareggio ottenuto ottenuto sul campo del Watford: "Sono dispiaciuto perché non sono arrivati i tre punti. Il primo tiro in porta del Watford è stato il gol su rigore. Nel primo tempo abbiamo fallito un tiro dal dischetto che sarebbe significato il 2-0. Alla fine però abbiamo raccolto un punto che sarebbero dovuti essere tre. Il rigore subito? Potrebbe essere un argomento di discussione il fatto che il primo contatto era fuori dall'area, ma non dobbiamo recriminare contro l'arbitro per il risultato di oggi. Sono felice di essere tornato in Premier League e di essere tornato al lavoro. Mi diverte essere qui a competere contro grandi squadre".