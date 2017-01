Sam Allardyce, manager del Crystal Palace, ha fatto presente la necessità di intervenire sul mercato. Stando a quanto riportato da Sky Sports, l'ex commissario tecnico della nazionale inglese ha sottolineato che la società dovrà spendere non poco a gennaio per migliorare la rosa: ''La prossima settimana parlerò del mercato con il presidente. Abbiamo bisogno di soldi per comprare buoni giocatori; e ne serviranno tanti perché i prezzi, in questa fase storica, sono altissimi. La società dovrà pagare quello che c'è da pagare e prendere i giocatori giusti''.