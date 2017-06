Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha parlato in conferenza stampa di Dries Mertens, che in questa stagione ha vestito i panni del 9 nel Napoli: ''Il modo in cui Mertens sta giocando da numero 9 è impressionante. Vederlo giocare con Callejon e Insigne è una gioia per gli occhi. Ho visto dal vivo la partita contro l’Inter e il modo di interpretare il nuovo ruolo e come si muoveva è stato fantastico. Dries ha dimostrato di poter giocare in più posizioni, sa sfruttare gli spazi, è intelligente. E in questa veste di attaccante rappresenta un’opzione in più per noi, è diventato un vero maestro come numero 9''.