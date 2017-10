Il Cile cerca ancora il successore di Juan Antonio Pizzi. Negli ultimi giorni in Sud America si era fatto il nome di Gerardo Martino per la panchina della Roja, ma è stato lo stesso Tata a negare: "Finora non mi è arrivata alcuna offerta. Sono tutti rumors giornalistici". L'ex ct dell'Argentina e allenatore del Barcellona ha ancora un anno di contratto con l'Atlanta United con opzione di rinnovo fino al 2020 e ha confermato di non volersi muovere dagli Stati Uniti: "Qui lavoro con grande tranquillità in una squadra molto buona. Ho un impegno con la società e i giocatori".