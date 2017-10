Sulle pagine di Tuttosport, compaiono le dichiarazioni del ct della Croazia Dalic sull'attaccante classe '86 della Juventus Mario Mandzukic: "Ha voluto giocare in Ucraina, anche se lui vuole giocare sempre, che si tratti di club o nazionale. Dà tutto sé stesso, altri probabilmente non sarebbero scesi in campo. Ha uno spirito da guerriero ed è super professionale". Sul classe '95 Marko Pjaca, che sta recuperando dal grave infortunio della passata stagione: "Credo molto in lui, il suo infortunio è stato una perdita tanto per la Juventus quanto per noi. Spero che rientri il prima possibile".