Chiamatelo l'intoccabile.: ne sono spuntate di tutti i colori sull'esterno ex Chelsea e Fiorentina nell'ultima estate, tra chi dava per scontato il suo addio e chi lo ha cercato davvero.. Una scelta chiara e forte voluta da Marotta e Paratici,che poteva diventare realtà, poi così non è stato.- Eppure, le offerte non sono mai mancate., poi non più volato al Monaco nell'operazione Mbappé; in Italia, i pensieri del Milan non sono mai stati concreti quanto quelli della. Allegri è stato chiaro con i dirigenti anche pochi giorni fa, non vuole che Cuadrado vada via, men che meno a stagione in corso. Ecco perché a gennaio il colombiano sarà intoccabile, ancora;, Cuadrado nella testa della Juve vale molto di più.