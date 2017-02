La rete di Juan Cuadrado messa a segno contro l'Inter non ha soltanto portato i tre punti alla squadra bianconera ma ha anche permesso alla Juventus di mettere a referto il 150esimo gol segnato nel Derby d'Italia negli incontri disputati a Torino. Un traguardo non importante come i tre punti, ma pur sempre un punto sia d'arrivo che di partenza, specialmente per Cuadrado che questa sera ha segnato il suo primo gol in campionato.