Juan Cuadrado non segna tanto, ma quando lo fa realizza sempre reti molto belle e/o molto importanti, che restano nella memoria. Fra i 9 gol segnati in 88 partite con la maglia della Juventus ricordiamo ad esempio quello da angolazione impossibile messo a segno al Lione, la bomba contro l'Inter, il gol nel derby al 93' e infine, ieri, la splendida rete che ha portato in vantaggio i campioni d'Italia contro il Genoa.



IL MERCATO - E' un'estate di paradossi quella del classe 1988 colombiano. Di fronte a una buona offerta (o a un eventuale scambio), la Juve sarebbe anche disposta a cederlo, vista l'abbondanza di esterni d'attacco all'interno della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. E in quest'ottica il nome di Cuadrado è stato fatto nell'ambito dei tentativi che i bianconeri stanno facendo per strappare Kevin Strootman alla Roma. D'altra parte, invece, c'è la volontà del giocatore, fortemente deciso a restare a Torino e alla Juventus, dove si trova benissimo a livello ambientale.



E IL CAMPO - E infine, e non è un particolare trascurabile, c'è il campo. E lì l'ex giocatore di Chelsea e Fiorentina, Lecce e Udinese sta giocando sempre titolare (tre su tre in questo avvio di stagione, tra Supercoppa e campionato), relegando per ora in panchina i nuovi acquisti Douglas Costa (pagato 6 milioni per il prestito + 40 per il diritto di riscatto) e Bernardeschi (40 milioni di euro più un 10% alla Fiorentina, su un'eventuale futura rivendita, fino a un massimo di 5 milioni). Totale potenziale: 91 milioni, quelli ai quali, per il momento, Allegri continua a preferire Cuadrado.