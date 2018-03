Dopo Lautaro Martinez già preso per giugno, un altro nome si candida dall'Argentina per la nuova Inter. Perché i nerazzurri sono tornati a guardare con interesse al Sudamerica e nelle scorse settimane si è offerto ai nerazzurri il centrocampista Tomas Cuello, mezz'ala con capacità di giocare da esterno classe 2000 di proprietà dell'Atletico Tucuman. Già nazionale under argentino, Cuello può trasferirsi già a gennaio e sogna l'Italia: Ausilio e Sabatini hanno preso nota per questo talento di cui si parla molto bene.



LA SITUAZIONE - Ad ora, dall'Inter non è arrivato alcun via libera definitivo per questa operazione. Valutazioni in corso per Cuello, ritenuto un buon prospetto ma non ancora pronto per i livelli del calcio italiano: l'Inter sta così decidendo se tralasciare la pista o procedere per il suo acquisto con possibilità di un prestito per dargli spazio in una squadra più piccola, lavori in corso su questo fronte. Intanto Cuello aspetta e spera, sognando di vestire nerazzurro...