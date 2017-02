Ha scelto un modo non banale per festeggiare i suoi primi 50 anni e lo ha fatto ancora una volta lontano dai riflettori. Roberto Baggio, in compagnia della sua famiglia, si è recato oggi ad Amatrice, nella cittadina simbolo del sisma che ha colpito il Centro Italia lo scorso agosto. Il Divin Codino, che ha in programma di recarsi anche a Norcia, si è intrattenuto col sindaco Pirozzi e poi ha pranzato nella tensostruttura allestita dalla Protezione in compagnia degli sfollati e dei volontari. Nel pomeriggio invece, Baggio si dedicherà soprattutto ai ragazzi e ai bambini del luogo. Un programma concordata con i responsabili di una scuola calcio di Amatrice la scorsa settimana e che l'ex giocatore della Nazionale aveva pregato di mantenere segreto fino all'ultimo.



Intercettato da Repubblica TV, Baggio ha dichiarato: "È molto emozionante, per capire bisogna venire qui, la tv non rende reale la situazione, volevo rendermi conto da vicino cosa volesse dire. Col sindacco Pirozzi resteremo in contatto, cercheremo di fare qualcosa di concreto". Sul compleanno: "È un bel traguardo, però bisogna avere lo spirito sempre giovanile, andare avanti, la vita impone sempre delle sfide per tutti. Quando ho deciso di venire qui? È successo", ha detto alla Rai.