Cuore, grinta e spirito di sacrificio... Che gruppo!!! #conilmilannelcuore

. Anche se l'oggetto del contendere non è una donna da conquistare, ma un pallone, da inseguire in pantaloncini e maglietta su un prato verde. E sabato, nello stracolmoo, abbiamo assistito all'ennesima dimostrazione: il cuore delha pareggiato contro l', troppo razionale e impaurita. Né fortuna, né aiuti arbitrarli, no: il- Se sei cresciuto nel settore giovanile del Milan, sai perfettamente cosa vuol dire il. A maggior ragione se quelli che hai disputato quando ancora il tuo pubblico si siedeva sulle tribune del Vismara, sono sempre stati tirati, polemici e spettacolari. Manuelsa cosa vuol dire affrontare i cugini: in panchina sino al 57, entra in campo al posto di uno spento. E la gara del Milan è cambiata: passaggi in verticale, tanti palloni recuperati, baricentro più alto e aggressività. Tanta, forse pure troppa. Chiedere a Nagatomo... Un classeche dopo lo scintillante inizio, con i gol a, e il comprensibile appannamento, ha portato, si è presentato al meglio sotto gli occhi della nuova dirigenza:, tutti, dalla tribuna, hanno dedicato applausi al giovane lecchese. Una prova da giocatore vero, la migliore versione di Locatelli vista in stagione. Sì, migliore anche della sfida con la Juve, dove è risultato decisivo, con quel gol che ha cancellato errori da matita rossi non sfruttati dai bianconeri. Contro l'Inter, invece, in mezzora ha cambiato marcia al Milan, lui che, da pochissimo, ha iniziato a cambiarla alla sua Audi.@AngeTaglieri88