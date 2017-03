Hector Cuper, ct dell'Egitto, esalta Mohamed Salah. L'ex tecnico dell'Inter, intervistato da CBC Tv , applaude l'attaccante romanista. "A Salah non potrei chiedere di più del contributo che sta dando alla Nazionale. Mi piacciono i giocatori che pensano prima alla squadra e poi a loro stessi, Salah è uno di questi. E' un giocatore di talento, modesto e responsabile. Un consiglio? Deve continuare a fare bene per giocarsi il posto in Nazionale, deve sapere che non ha una maglia da titolare garantita, a prescindere dal club in cui gioca".